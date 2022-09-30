Сентябрь, 30 в 1:29

В Николаеве раздаются взрывы.

Обновлено 1:50 30 сентября: оккупанты обстреляли спальный жилой район Николаева, одна из российских ракет попала в девятиэтажку.

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что всего прозвучало семь взрывов (как минимум два из них за городом), написал он.

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— Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район. Одна ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди, — написал он.

Обстрел спального района Николаева подтвердил и мэр Александр Сенкевич, который сообщил, что на месте возник сильный пожар.

Обновлено 1:11 30 сентября: Впоследствии в Николаеве прогремела серия взрывов, которую подтвердил мэр города.

— Николаев — мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях, — написал он.

Сенкевич напомнил, что воздушная тревога продолжается с 22:42.

Обновлено 0:30 30 сентября: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ночь на 30 сентября один из дронов атаковал здание в Николаеве, а другой атаковал объект в области.

— Есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области. На месте работают спасатели и экстренные службы, — написал он.

Обстрел подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОГА Виталий Ким.

— Есть попадание беспилотника в здание в центре города. Работают все соответствующие службы, — написал Сенкевич.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что россияне использовали дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 для атаки по инфраструктуре.

— Между Южноукраинском и Вознесенском слышали взрывы. Сообщения в 101 отсутствуют. 1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС, — написал он.

По имеющимся на данный момент данным, жертв и раненых нет, добавил Ким.

Вечером 29 сентября, около 18:00, об обстрелах Николаева также сообщал мэр, когда оккупанты обстреляли город кассетными снарядами.

По его данным, оккупанты обстреляли город кассетными снарядами.

— Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы, — сообщил он.

Мэр города пообещал предоставить детали обстрела позже.

Руководительница Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в результате обстрела города есть по меньшей мере двое погибших и 12 раненых.

— Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час-пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения! На сейчас 2 погибших, 12 раненых, — написала она.

Замазеева добавила, что к месту попадания снарядов выехали бригады скорой помощи.

Впоследствии она обновила данные, по которым количество погибших в результате обстрела Николаева увеличилось до трех человек.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что третий человек умер в больнице.

— По состоянию на сейчас 3 погибших, 11 раненых. Пострадали люди, которые были возле остановки общественного транспорта, рассказал он.

Также известно, что вражеские снаряды прилетели также и в другие районы города.