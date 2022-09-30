Вересень, 30 в 1:29

У Миколаєві лунають вибухи.

Оновлено 1:50 30 вересня: окупанти обстріляли спальний житловий район Миколаєва, одна з російських ракет влучила у дев’ятиповерхівку.

Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що всього пролунало сім вибухів (як мінімум два з них за містом), написав він.

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– Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета влучила в 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди, – написав він.

Обстріл спального району Миколаєва підтвердив і мер Олександр Сєнкевич, який повідомив, що на місці виникла сильна пожежа.

Оновлено 1:11 30 вересня: Згодом у Миколаєві пролунала серія вибухів, яку підтвердив мер міста.

– Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях, – написав він.

Сєнкевич нагадав, що повітряна тривога триває з 22:42.

Оновлено 0:30 30 вересня: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в ніч на 30 вересня один з дронів атакував будівлю в Миколаєві, а інший атакував об’єкт в області.

– Є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби, – написав він.

Обстріл підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім.

– Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби, – написав Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни використали дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 для атаки по інфраструктурі.

– Між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Повідомлення до 101 відсутні. 1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС, – написав він.

За наявними наразі даними, жертв і поранених немає, додав Кім.

Ввечері 29 вересня, близько 18:00, про обстріли Миколаєва також повідомляв мер, коли окупанти обстріляли місто касетними снарядами.

– Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби, – повідомив він.

Мер міста пообіцяв надати деталі обстрілу пізніше.

Очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок обстрілу міста є щонайменше двоє загиблих та 12 поранених.

– Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме в час-пік… Саме тоді, коли мирні мешканці поверталися додому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз двоє загиблих, 12 поранених, – написала вона.

Замазєєва додала, що до місця влучення снарядів виїхали бригади швидкої допомоги.

Згодом вона оновила дані, за якими кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва збільшилась до трьох осіб.

Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що третя людина померла в лікарні.

– Станом на зараз 3 загиблих, 11 поранених. Постраждали люди, які були біля зупинки громадського транспорту, розповів він.

Також відомо, що ворожі снаряди прилетіли також і в інші райони міста.