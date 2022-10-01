Октябрь, 01 в 20:03

Россия начала мобилизовывать мужское население на временно аннексированных землях Украины.

Об этом вечером 1 октября сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Военные сообщили, что противник нанес три ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг привлек БПЛА.

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— От вражеских ударов пострадало более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса, — говорится в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Огурцово, Охримовка и Бударки Харьковской области;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка, Веселое и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

На Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел. Огневое поражение врагом нанесено в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них — Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

— Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области, противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники, — сообщили в Генштабе.

Добавляется, что российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне.

В то же время политическое руководство РФ продолжает поиск путей пополнения потерь в живой силе, в частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

— На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали мероприятия по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для пополнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии, — говорится в сообщении Генштаба.

Военные добавили, что за сутки Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар.

— Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА, — сообщили военные.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами.