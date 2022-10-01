Октябрь, 01 в 13:46

Российские блогеры критикуют военное командование армии РФ за то, что те не научились на своих ошибках в Харьковской области и допустили окружение войск в районе Лимана Донецкой области.

Критические заявления проанализировали эксперты Института изучения войны (ISW).

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Так, многие блогеры утверждают, что отход россиян из Лимана напоминает хаотическое отступление из Балаклеи Харьковской области.

Случилось так, считают они, из-за плохой координации и отсутствия артиллерийской поддержки.

Другие упрекают, что российское военное командование не направило необходимое подкрепление, чтобы помочь обороне Лимана, а в это время обстреливало ракетами Николаевскую область.

30 сентября, пока украинские военные еще окончательно не окружили оккупантов в районе Лимана, россияне продолжали отступать со своих позиций.

Оккупационные власти заявляли об оставлении позиций в Дробышево, что ориентировочно в 6 км к северо-западу от Лимана, и Ямполя, что в около 13 км к юго-востоку от Лимана.

Украинская артиллерия наносила удары по отступавшей армии РФ возле Торского.

Напомним, что 1 октября представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об окружении российских оккупационных войск в районе Лимана Донецкой области.

Также, отметил Сергей Череватый, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

В настоящее время в этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия.

К слову, после освобождения поселка Купянск-Узловой в конце сентября в Харьковской области осталось оккупировано менее 6% территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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