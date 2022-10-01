Не вчаться на помилках на Харківщині – ISW про оточення РФ біля Лиману

Жовтень, 01 в 13:46

Російські блогери критикують військове командування армії РФ за те, що ті не навчилися на своїх помилках у Харківській області й допустили оточення військ у районі Лиману Донецької області.

Критичні заяви проаналізували експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Так, чимало блогерів стверджують, що відхід росіян із Лиману нагадує хаотичний відступ із Балаклії Харківської області.

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Сталось так, вважають вони, через погану координацію та відсутність артилерійської підтримки.

Інші дорікають, що російське військове командування не надіслало необхідного підкріплення, щоб допомогти обороні Лиману, а в цей час обстрілювало ракетами Миколаївську область.

30 вересня, поки українські військові ще остаточно не оточили окупантів у районі Лиману, росіяни продовжували відступати зі своїх позицій.

Окупаційна влада заявляла про залишення позицій у Дробишевому, що орієнтовно за 6 км на північний захід від Лиману, та Ямполя, що за близько 13 км на південний схід від Лимана.

Українська артилерія натомість завдавала ударів по армії РФ, що відступала біля Торського.

Нагадаємо, що 1 жовтня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про оточення російських окупаційних військ у районі Лиману Донецької області.

Також, зазначив Сергій Череватий, Збройні сили України звільнили від російських окупантів Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Наразі в цих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи.

До слова, після звільнення селища Куп’янськ-Вузловий наприкінці вересня в Харківській області залишилось окупованої менше 6% території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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