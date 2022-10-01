Октябрь, 01 в 11:18

Российские оккупационные войска в районе Лимана на Донетчине окружены. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, украинские военные также освободили Ямполь, Новоселовку, Сандрыголово, Дробышиво, Ставки от российских оккупантов. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

– Согласно нашим данным, российская группировка в районе Лимана составляла около 5-5,5 тыс. военных. Но из-за активных боевых действий у россиян были потери среди личного состава, — отметил он.

Также Сергей Череватый добавил, что освободить Лиман от российских оккупантов важно. Ведь это является очередным шагом для деоккупации украинского Донбасса.

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Лиман карта

Фото: Deep State

Он объяснил, что после освобождения Лимана у украинских военных появится возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

На днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что прорыв ВСУ возле Лимана будет угрожать коллапсом армии РФ.

В то же время военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.