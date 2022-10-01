Украинские войска окружили россиян в районе Лимана — ВСУ
Российские оккупационные войска в районе Лимана на Донетчине окружены. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, украинские военные также освободили Ямполь, Новоселовку, Сандрыголово, Дробышиво, Ставки от российских оккупантов. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
– Согласно нашим данным, российская группировка в районе Лимана составляла около 5-5,5 тыс. военных. Но из-за активных боевых действий у россиян были потери среди личного состава, — отметил он.
Также Сергей Череватый добавил, что освободить Лиман от российских оккупантов важно. Ведь это является очередным шагом для деоккупации украинского Донбасса.
Лиман карта
Фото: Deep State
Он объяснил, что после освобождения Лимана у украинских военных появится возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.
На днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что прорыв ВСУ возле Лимана будет угрожать коллапсом армии РФ.
В то же время военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.