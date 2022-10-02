Когда люди умеют обороняться – это лучший фундамент: Зеленский наградил военнослужащих Сил ТрО

Октябрь, 02 в 18:38

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ, вручил им государственные награды и поздравил с Днем терробороны.

— Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии РФ: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получили разные профессии, занимались разными делами, но тем не менее взяли в руки оружие и вместе со всеми родами войск ВСУ выгоняет захватчиков из нашей земли, – сказал Зеленский.

Также он отметил, что воины территориальной обороны защищают Украину повсюду, где ей угрожает враг.

— Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения терробороны из Подолья и Киевщины. За Донбасс, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область обороняют, в частности, львовяне и франковцы, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вся Украина сегодня объединена в борьбе с агрессором, поэтому мы обязательно победим.

Сейчас смотрят

– Мы сможем завоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы обеспечить безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться – это самый лучший фундамент нашей национальной безопасности, – говорит глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины. После этого президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны.