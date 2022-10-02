Каждый должен понимать свою роль в обороне: Резников о необходимости тотальной военной подготовки

Октябрь, 02 в 18:13

Необходимо упорядочить оборот оружия в Украине и обеспечить тотальную военную подготовку граждан, считает министр обороны Алексей Резников. По его словам, успешная оборона и выживание Украины рядом с соседней страной-агрессором основывается на принципе всеобъемлющего доверия.

– Даже после нашей победы россияне никуда не денутся. Мы должны быть всегда готовы дать отпор – это самый лучший способ отвлечь врага от агрессивных намерений и сохранить Украину, — убежден глава Минобороны.

По мнению Резникова, нужно упорядочить оборот оружия, учитывая приобретенный опыт, а также создать новую систему с обеспечением тотальной военной подготовки.

— Это не значит, что каждый должен уметь управлять танком или прыгать с парашютом. Но каждый должен понимать свое место и роль в обороне. Быть готовым к ее выполнению психологически, иметь соответствующие навыки и оснащение. Это большая работа, которая еще впереди. Сегодня наша цель – освободить наших людей и территории, — отметил Алексей Резников.