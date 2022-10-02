В районе Шестовицы четыре грибника подорвались на мине
В Черниговской области в районе села Шестовицы обнаружили взорванный автомобиль с четырьмя мужчинами, которые ехали собирать грибы. Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он уточнил, что сотрудники ГСЧС получили сообщение об исчезновении этих четырех мужчин. Никто из людей, находящихся в автомобиле, не выжил.
На месте происшествия работают полиция, пиротехники и спасатели.
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– Не забывайте об опасности, которую оставили после себя оккупанты. Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни. Пользуйтесь рекомендациями ГСЧС, – сказано в сообщении.
В районе Шестовицы четыре грибника подорвались на мине / 3 фотографии
Фото: Кирило Тимошенко