Жовтень, 02 в 14:33

На Чернігівщині в районі села Шестовиці виявили підірваний автомобіль із чотирма чоловіками, які їхали збирати гриби. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що співробітники ДСНС отримали повідомлення про зникнення цих чотирьох чоловіків. Ніхто з людей, які перебувають у автомобілі, не вижив.

На місці події працюють поліція, піротехніки та рятувальники.

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– Не забувайте про небезпеку, яку залишили по собі окупанти. Жодні гриби або пікніки в лісі не варті вашого життя. Користуйтесь рекомендаціями ДСНС, – сказано в повідомленні.

У районі Шестовиці чотири грибники підірвалися на міні / 3 фотографии

Фото: Кирилл Тимошенко