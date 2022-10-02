ЗСУ збили п’ять із семи дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Миколаївщину

Українські захисники збили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, які вночі 2 жовтня атакували Миколаївщину.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Сімома дронами-камікадзе Shahed-136 протягом ночі атаковано Миколаївщину. П’ять знищено зенітно-ракетними підрозділами Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Два влучили в складські будівлі. Постраждалих нема, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворожий дрон-камікадзе поцілив у будівлю місцевого ліцею в Кривому Розі. Зруйновано два поверхи, пожежу оперативно ліквідовали, ніхто не постраждав.

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Також окупанти спрямували на Миколаїв вісім зенітних керованих ракет системи С-300.

– В житлових районах пошкоджено багатоквартирні будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією поранення отримали 7 цивільних осіб. Із застосуванням авіації ворог наніс удар двома ракетами повітряного базування Х-59 по Баштанському району Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарські площі, людських втрат нема, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники протягом ночі 2 жовтня завдали понад 150 вогневих ударів по районах зосередження живої сили та озброєння противника, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів в Херсонському районі.

За підтвердженими даними ворожа армія скорочена на 38 окупантів, втрати техніки з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

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