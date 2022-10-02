ЗСУ збили п’ять із семи дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Миколаївщину
Українські захисники збили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, які вночі 2 жовтня атакували Миколаївщину.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.
– Сімома дронами-камікадзе Shahed-136 протягом ночі атаковано Миколаївщину. П’ять знищено зенітно-ракетними підрозділами Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Два влучили в складські будівлі. Постраждалих нема, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, ворожий дрон-камікадзе поцілив у будівлю місцевого ліцею в Кривому Розі. Зруйновано два поверхи, пожежу оперативно ліквідовали, ніхто не постраждав.
Також окупанти спрямували на Миколаїв вісім зенітних керованих ракет системи С-300.
– В житлових районах пошкоджено багатоквартирні будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією поранення отримали 7 цивільних осіб. Із застосуванням авіації ворог наніс удар двома ракетами повітряного базування Х-59 по Баштанському району Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарські площі, людських втрат нема, – йдеться у повідомленні.
Українські захисники протягом ночі 2 жовтня завдали понад 150 вогневих ударів по районах зосередження живої сили та озброєння противника, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів в Херсонському районі.
За підтвердженими даними ворожа армія скорочена на 38 окупантів, втрати техніки з’ясовуються.
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