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Факты / Україна

Иранские Shahed-136 не стали технологическим прорывом в войне РФ против Украины – Пентагон

Анастасия Гевко, редактор ленты
Иранские Shahed-136 не стали технологическим прорывом в войне РФ против Украины – Пентагон

В США видели доказательства использования Россией против Украины иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Однако эти БПЛА не смогли предоставить врагу преимущества в развязанной им войне.

Об этом пишет CNN.

Замминистра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер утверждает, что применение Россией иранских беспилотников привело к “многочисленным провалам” на поле боя.

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– Мы уже видели доказательства того, что БПЛА, переброшенные из Ирана, уже испытали многочисленные провалы на поле боя в Украине, – сказала Бейкер.

По ее данным, Shahed-136 не стали большим технологическим прорывом для России.

Ранее Воздушные силы Украины сбили 5 дронов-камикадзе, которыми россияне атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Генштаб сообщал, как отличить эти БПЛА от других – у Shahed-136, используемых Россией, громкий и характерный звук.

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