На улицах Лимана лежат мертвые российские солдаты, а сам город как призрак – журналист Bild

Октябрь, 03 в 13:08

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер побывал в Лимане после освобождения украинскими силами обороны города от российских захватчиков.

— Не прошло и 24 часов, как его освободила украинская армия, когда мы в воскресенье пересекли границы города Лиман Донецкой области. На въезде с названием города развевается украинский флаг. Издалека слышен гром артиллерии, война продолжается по полной, — пишет Ронцхаймер.

Он отмечает, что Лиман стал первым населенным пунктом, который украинская армия освободила после проведения псевдореферендумов.

До начала войны в городе проживало около 20 тыс. жителей. О Лимане сейчас говорит весь мир. Потому что для Украины это гораздо больше, чем просто взять еще один город: то, что Путин объявил о незаконной аннексии в пятницу, а через день украинская армия освободила Лиман – тоже символический знак!

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Журналист добавляет, что на улицах Лимана лежат погибшие российские солдаты. Ронцхаймер пишет, что только на одной улице они насчитали десяток мертвых оккупантов, лежащих между потрепанной техникой и побитыми авто. На земле валяются российские пайки. Сколько людей здесь погибло – неизвестно.

Местных жителей на улицах почти нет, это как город-призрак. Непонятно, уехало ли большинство из них или они закрылись в своих домах. Журналист познакомился с 70-летней пенсионеркой Екатериной. Когда ее спросили, как она пережила последние несколько дней, она стала на колени и поцеловала землю:

— Это моя украинская земля!

— Я счастлива, что сейчас здесь украинская армия. Но здесь все разрушено, у нас нет ничего, – рассказала 54-летняя местная жительница Наталья.

Фактически в Лимане разрушено почти все. Даже админздание трудно узнать. Здесь еще есть российские плакаты с лозунгами типа “Россия навсегда” и флаги.

На блокпостах по-прежнему лежат старые российские пропагандистские газеты за 22 сентября с рекламой псевдореферендума.

Пока почти никто не имеет доступа к городу, кроме военных. Прежде всего потому, что здесь все еще небезопасно. В лесах есть бесчисленное количество мин, а пригород – это одно большое поле битвы: в некоторых селах не увидишь дома, в который не попала ракета.

Скриншот: Bild