На вулицях Лимана лежать мертві російські солдати, а саме місто як привид – журналіст Bild

Жовтень, 03 в 13:08

Журналіст німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер побував у Лимані після звільнення українськими силами оборони міста від російських загарбників.

— Не минуло й 24 годин після його звільнення українською армією, як ми в неділю перетнули межі міста Лиман Донецької області. На в’їзді з назвою міста майорить український прапор. Здалеку чути грім артилерії, війна триває на повну, – пише Ронцхаймер.

Він зазначає, що Лиман став першим населеним пунктом, який українська армія звільнила після проведення псевдореферендумів.

До початку війни у ​​місті проживало близько 20 тис. жителів. Про Лиман зараз говорить увесь світ. Бо для України це набагато більше, ніж просто взяти ще одне місто: те, що Путін оголосив про незаконну анексію у п’ятницю, а через день українська армія звільнила Лиман – теж символічний знак!

Зараз дивляться

Журналіст додає, що на вулицях Лиману лежать загиблі російські солдати. Ронцхаймер пише, що лише на одній з вулиць вони нарахували десяток мертвих окупантів, які лежать між пошарпаною технікою та понівеченими авто. На землі валяються російські пайки. Скільки людей тут загинуло – невідомо.

Місцевих жителів на вулицях майже немає, це як місто-привид. Незрозуміло, більшість із них втекли чи зачинилися у своїх будинках. Журналіст познайомився з 70-річною пенсіонеркою Катериною. Коли її запитали, як вона пережила останні кілька днів, вона стала на коліна і поцілувала землю:

— Це моя українська земля!

— Я щаслива, що зараз тут українська армія. Але тут все зруйновано, у нас нічого немає, – розповіла 54-річна місцева мешканка Наталя.

Фактично в Лимані зруйновано майже все. Навіть адмінбудівлю важко впізнати. Тут ще є російські плакати з гаслами на кшталт “Россия навсегда” і прапори.

На блокпостах досі лежать старі російські пропагандистські газети за 22 вересня з рекламою псевдореферендуму.

Наразі майже ніхто не має доступу до міста, окрім військових. Насамперед тому, що тут все ще небезпечно. У лісах є незліченна кількість мін, а передмістя — це одне велике поле битви: у деяких селах не побачиш хати, у яку не влучила ракета.

Скріншот: Bild