Поражение под Лиманом и неудавшаяся мобилизация кардинально изменили информационное пространство в РФ — ISW

Октябрь, 03 в 7:16

Аналитики Института изучения войны ISW отметили кардинальные изменения в российском информационном пространстве после поражения войск РФ под Лиманом и в Харьковской области, а также на фоне неудач частичной мобилизации России. Также аналитики отметили, что украинские силы продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области и прорвали российские оборонительные позиции на северо-востоке Херсонской области.

Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняет российское информационное пространство, как отмечают эксперты.

— Спонсируемые Кремлем СМИ и российские блогеры — известное сообщество Telegram, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов — скорбят о потере Лимана, одновременно критикуя бюрократические провалы частичной мобилизации, — говорится в отчете ISW.

Как пишут эксперты, источники в Кремле и блогеры связывают поражение под Лиманом и в Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны.

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Ключевые выводы из отчета ISW:

Украинские силы продолжали освобождать населенные пункты восточнее и северо-восточнее Лимана, освободили Торское в Донецкой области. Российские источники утверждали, что российские войска отошли со своих позиций к северо-востоку от Лимана, вероятно, на позиции в районе Кременной и вдоль шоссе Р-66 Святово-Кременная.

Украинские силы продолжили наступление на населенные пункты восточнее Купянска и освободили Кишаривку Харьковской области.

Российские войска продолжали безуспешно атаковать Бахмут, Выимку и Авдеевку.

Украинские силы возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке. Российские источники утверждали, что украинские войска также освободили Шевчековку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг Николаевки.

Российские силы продолжали наносить удары по Кривому Рогу и Николаевской области с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136.

Депутаты Госдумы России отозвали закон, который предусматривал единовременную выплату мобилизованным в размере 300 000 рублей (около $4980) и другие льготы, не объяснив причины своего решения.

Украинские военные представители заявили, что российские войска формируют мотострелковую дивизию из мобилизованных из Крыма, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о присоединении так званых ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

Источник: ISW