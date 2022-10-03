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Факты / Україна

Освободив Кременную, ВСУ выйдут на Сватово и Рубежное — Восточная группировка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные поражают огнем артиллерии подразделения РФ, пытающиеся закрепиться в Кременной после выхода из Лимана.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

— Часть из них (российских военных, — Ред.) физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла выйти определенными колоннами или малыми группами.

Пока какая-то часть из них пытается занимать оборону в Кременной. Соответственно, наши подразделения продолжают там работу по стабилизации ситуации, отлову остатков оккупантов, разминированию, — сказал он.

Череватый добавил, что территория очень заминирована. Также наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону.

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По его словам, освободив Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область.

— А за ними – Северодонецк и Лисичанск, которыми они (россияне, – Ред.) так хвастались летом, что они его с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там тогда удалось измотать противника и планово отступить от Лисичанска, построить грамотную оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению, — рассказал он.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью освободили от российских оккупантов город Лиман в Донецкой области.

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