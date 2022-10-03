Звільнивши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове та Рубіжне – Східне угруповання

Жовтень, 03 в 13:56

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній, після виходу з Лимана.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

— Частина з них (російських військових, – Ред.) фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла вийти певними колонами або малими групами. Наразі якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу щодо стабілізації ситуації, вилову залишків окупантів, розмінування, – сказав він.

Череватий додав, що територія дуже замінована. Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної та вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та збудувати оборону.

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За його словами, звільнивши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.

— А за ними – Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони (росіяни, – Ред.) так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати супротивника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу, – розповів він.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю звільнили від російських окупантів місто Лиман у Донецькій області.