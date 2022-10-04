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Факти / Україна

Мають проблеми з логістикою та боєприпасами: РФ перекидає на південь нових мобілізованих

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Мають проблеми з логістикою та боєприпасами: РФ перекидає на південь нових мобілізованих
Фото: Генштаб ЗСУ

На півдні російські окупанти намагаються підтягувати резерви з нещодавно мобілізованих, водночас вони мають проблеми з логістикою та браком боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь Збройних сил України.

– Противник намагається підтягувати резерви, зокрема і сформовані з нещодавно мобілізованих. Водночас потерпає через порушення логістики, нестачу боєприпасів, засобів захисту. Не маючи успіхів на фронті, продовжує тероризувати тилові населені пункти та цивільних громадян, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань по районах зосередження ворожих сил та засобів, логістичних центрах та транспортних артеріях.

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– Попередньо відомо про знищення двох одиниць авто-бронетехніки та чотирьох рашистів. Решта втрат ворога дорозвідується, – повідомили в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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