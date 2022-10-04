Жовтень, 04 в 18:08

На півдні російські окупанти намагаються підтягувати резерви з нещодавно мобілізованих, водночас вони мають проблеми з логістикою та браком боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь Збройних сил України.

– Противник намагається підтягувати резерви, зокрема і сформовані з нещодавно мобілізованих. Водночас потерпає через порушення логістики, нестачу боєприпасів, засобів захисту. Не маючи успіхів на фронті, продовжує тероризувати тилові населені пункти та цивільних громадян, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань по районах зосередження ворожих сил та засобів, логістичних центрах та транспортних артеріях.

Зараз дивляться