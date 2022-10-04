Октябрь, 04 в 7:06

Ночью 4 октября российские оккупанты обстреляли два района Харькова.

Обновлено. Одна ракета попала по предприятию в Холодногорском районе.

После пожара, вспыхнувшего после обстрела, по предварительной информации, пострадавших нет.

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В Новобаварском районе вражеский снаряд повредил критическую инфраструктуру.

Спасатели уже локализовали последствия ракетного удара и пожара, вспыхнувшего после этого.

– К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов, – отметил на утро после обстрелов руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено 00:45. Городской глава Игорь Терехов сообщил о попадании в промышленный объект в Холодногорском районе и инфраструктурный объект в Новобаварском районе.

В то время информации о пострадавших и разрушениях еще не было.

Еще раньше информацию о взрывах подтвердила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Она отметила, что предположительно были “прилеты” по центральной части города.

В некоторых районах Харькова исчез свет, на места выехали экстренные службы.

Воздушная тревога, что была объявлена в области в 00:02, продолжалась 14 минут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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