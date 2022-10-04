Ночной удар по двум районам Харькова: погибла 46-летняя женщина
Ночью 4 октября российские оккупанты обстреляли два района Харькова.
Обновлено. Одна ракета попала по предприятию в Холодногорском районе.
После пожара, вспыхнувшего после обстрела, по предварительной информации, пострадавших нет.
В Новобаварском районе вражеский снаряд повредил критическую инфраструктуру.
Спасатели уже локализовали последствия ракетного удара и пожара, вспыхнувшего после этого.
– К сожалению, погибла 46-летняя женщина.
На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов, – отметил на утро после обстрелов руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено 00:45. Городской глава Игорь Терехов сообщил о попадании в промышленный объект в Холодногорском районе и инфраструктурный объект в Новобаварском районе.
В то время информации о пострадавших и разрушениях еще не было.
Еще раньше информацию о взрывах подтвердила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
Она отметила, что предположительно были “прилеты” по центральной части города.
В некоторых районах Харькова исчез свет, на места выехали экстренные службы.
Воздушная тревога, что была объявлена в области в 00:02, продолжалась 14 минут.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.