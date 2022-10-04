Жовтень, 04 в 0:09

Вночі 4 жовтня російські окупанти знову обстрілюють Харків, у місті лунають вибухи.

Інформацію підтвердила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова. Ймовірно, були “прильоти” по центральній частині міста.

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Зазначається, що у деяких районах Харкова відсутнє світло, на місці працюють екстрені служби. Водночас на території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 00:02 і тривала 14 хвилин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

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