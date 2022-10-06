Октябрь, 05 в 21:59

Вечером 4 октября в российских социальных сетях появились фотографии из Белгорода, на которых видно загадочные световые лучи, уходящие в небо.

Российские военные Telegram-каналы сразу принялись рассказывать, что это новейшая техника РФ, а именно — лазерный комплекс Пересвет.

Как бы ни хотелось российским пропагандистам, столпы света оказались всего лишь природным явлением, которое регулярно появляется во всех уголках мира.

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Однако вопросы по поводу таинственного лазерного комплекса Пересвет остались. Что это такое, как может повлиять на ситуацию на фронте и является ли эта техника своеобразным Вундерваффе, чудо-оружием Кремля, которое они долго держали в секрете — читайте в материале на Фактах ICTV.

Информации о Пересвете мало, так как оно засекречено российским военным руководством. Известно, что Пересвет — это лазерное оружие для противовоздушной и противоспутниковой обороны.

Лазерный комплекс является одним из шести новых российских стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года.

По данным СМИ, по состоянию на май 2022 года пять единиц системы стоят на вооружении армии России.

Оснащение вооруженных сил Российской Федерации лазерными комплексами началось в 2017 году, а в декабре 2018-го Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство. Согласно данным из открытых источников, на вооружении у россиян имеется не более пяти таких комплексов.

Касательно известных характеристик — заявляется, что дальность поражения лазером составляет около 1,5 тыс. км, однако подтверждения этого также отсутствуют.

По мнению российских военных экспертов, боевой лазер Пересвет может успешно применяться против беспилотных летательных аппаратов. При этом его эффективность напрямую зависит от условий окружающей среды: в хорошую погоду он работает отлично, но туман, дождь, снег и другие неблагоприятные погодные явления могут помешать прохождению лазерного луча.

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов отмечает: есть неподтвержденные данные, что данный комплекс использовался на Донбассе еще до полномасштабного вторжения России, а также в Сирии. При этом точных свидетельств, что это оружие было задействовано в боевых условиях, нет.

По словам Жирохова, Пересвет, теоретически, может использоваться для выведения из строя как спутников, так и беспилотников противника. При этом техника, пораженная лазером, не взрывается, а перестает выполнять свою наблюдательную функцию.

— В первую очередь это разрабатывалось для ослепления спутников. Вопрос лазерного оружия в том, что оно требует большого количества энергии. Потому, для того чтобы что-то поразить, необходимы (мощные. — Ред.) аккумуляторы, или какую-то электростанцию подключать, чтобы она работала только на это, — поясняет Михаил Жирохов.

Военный эксперт добавил, что после поражения спутника Пересветом необходим физический ремонт оптики наблюдательного аппарата, так как лазер выводит ее из строя.

— Но это чисто теоретически. Россияне часто говорят, что он (Пересвет. — Ред.) находится на боевом дежурстве, что он использовался в Сирии. Но против чего они использовали его в Сирии — непонятно, — сказал Жирохов.

Он добавил, что использование такого комплекса, к примеру, против американских спутников, предусматривает нападение на страну, что вызвало бы масштабный военный конфликт.

По мнению эксперта, если бы использование Пересвета было зафиксировано против каких-либо объектов, об этом стало бы известно от западных спецслужб через СМИ.

При этом Михаил Жирохов не считает, что с низкой мобильностью российского лазерного комплекса возможно выводить из строя беспилотники противника, так как для этого требуется поразить относительно быстрый БпЛА, для чего, в том числе, потребуется большое количество энергии.

— Если они (россияне. — Ред.) уже Пересвет используют, то это такое Вундерваффе, которым они очень гордятся, — сказал он.

Эксперт добавил, что Пересвет является примерным прообразом лазерного оружия, но точных данных о характеристиках этого вооружения на данный момент нет.