Сентябрь, 29 в 10:56

Вооруженные силы Украины всего за два дня доступа к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE уничтожили бронетехники РФ на сумму большую, чем стоил проект покупки Украиной спутника.

О первых итогах использования спутника, приобретенного за деньги украинцев в августе, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников 29 сентября.

Сейчас, отмечает глава ведомства, один спутник полностью работает на нужды обороны Украины, еще около двух десятков привлекаются, когда есть необходимость.

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Поток данных со спутников ICEYE уже некоторое время получают боевые бригады ВСУ.

Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

– По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях, – сообщает Алексей Резников.

После этого координаты “спрятанного” – в районе Крещеновки и Украинки в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки в Донецкой области – были оперативно переданы для огневого поражения.

– Фактически только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками, – заключает министр обороны Украины.

Эту технику удалось обнаружить, потому что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR), что было бы очень сложно или невозможно сделать благодаря использованию оптических спутников.

Благодаря доступу к базе данных спутников ICEYE Украина может:

комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR;

обнаруживать вражескую технику осенью и зимой (когда плохая погода, облачность или снег);

определять, откуда и когда получать нужные данные;

очень быстро передавать сведения от аналитиков боевым подразделениям.

Напомним, что в августе за 600 млн грн, которые украинцы перечислили в благотворительный фонд Сергея Притулы для покупки беспилотника Bayraktar, приобрели спутник.

Благодаря этому проекту Украина получила доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексий Резников

Фото: Алексий Резников