Жовтень, 06 в 22:53

На окупованій Запорізькій АЕС перебуває близько 500 окупантів, що створює 500 ризиків для катастрофи.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення за підсумками 6 жовтня.

Він розповів, що сьогодні був день активної дипломатії, під час якого президент зміг поінформувати партнерів України про чергові прояви російського терору, ракетні удари РФ по Запоріжжю та інших містах України, а також про застосування іранських безпілотників проти українців та української інфраструктури.

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– Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було, – сказав Зеленський, коментуючи безпілотники іранського виробництва.

Президент виокремив частину свого звернення, розкривши деталі щодо ситуації на фронті.

– Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи й на східному напрямку. Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер розповів, що протягом 6 жовтня мав розмову з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл Австралії та нагадав, що ця країна входить у топ-10 країн, які надають Україні оборонну допомогу.

Президент також звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі.

– Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об’єднує різні держави: від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини, – міг стати не просто об’єднанням політиків, а об’єднанням миротворців, – сказав він.

Зеленський згадав і про перебіг запровадження Європейським Союзом восьмого пакету санкцій проти Росії. За його словами, в цьому пакеті передбачено обмеження морського транспортування російської нафти та створення інструментів для обмеження нафтових доходів Росії.

– Це добре. Але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено, – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував усім європейцям та усьому вільному світові, що працює заради цього результату, та пообіцяв 7 жовтня продовжити роботу на напрямку позбавлення Росії будь-якого прибутку з енергоресурів, коли буде мати розмову з лідерами держав-членів Євросоюзу під час засідання Європейської ради.

Президент нагадав, що мав зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Києва.

– Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України й не тільки в контексті радіаційної безпеки, – пояснив Зеленський.

Український лідер заявив, що будь-які рішення поточного керівника Росії щодо ЗАЕС “є нікчемними і, відверто кажучи, дурними”.

– Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів, – сказав Зеленський.

За його словами, зараз на Запорізькій АЕС перебуває близько 500 окупантів, а це “не що інше, як 500 ризиків катастрофи”.

Президент додав, що іншим аспектом теми ЗАЕС є електрика.

– І якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, – пояснив він.

Він додав, що це є мінусом як для українців, так і для європейців.