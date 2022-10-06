Октябрь, 06 в 18:59

В пятницу, 7 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2022 года. Ее вручение состоится в трудный момент для мира: в Украине идет спровоцированная РФ полномасштабная война – самая большая в Европе со времен Второй мировой, цены на продовольствие и энергоносители существенно растут, а Кремль прибегает к ядерному шантажу.

Хотя список номинантов не раскрывается, бытует мнение, что война могла повлиять на окончательный выбор Нобелевского комитета в Осло (Норвегия). В предыдущие годы премия часто использовалась, чтобы привлечь внимание к определенным конфликтам или дать надежду, когда мир переживал мрачные времена.

Обычно ее присуждают людям и организациям, “которые принесли наибольшую пользу человечеству”.

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Западные СМИ со ссылкой на экспертов выделили шорт-лист возможных претендентов, среди которых есть и президент Украины.

Владимир Зеленский в списке фаворитов

Как отмечает американский телеканал CNN, лидер Украины Владимир Зеленский занимает первое место в списке фаворитов на получение Нобелевской премии мира 2022 года у многих букмекеров.

А некоторые букмекерские конторы также называют среди лидеров народ Украины и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое оказывает помощь людям, убегающим от войны.

Американский журнал TIME также пишет о Владимире Зеленском как о вероятном претенденте на премию. Журналисты ссылаются на данные норвежских законодателей и коэффициенты букмекеров.

– Президент Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекеров на соискание премии мира. После полномасштабного вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину 24 февраля Зеленский твердо оставался в Киеве. С тех пор Зеленский неоднократно выступал против действий России на мировой арене и призывал международных союзников наказать Кремль за его агрессию… Спустя более чем семь месяцев после начала войны и после того, как РФ попыталась аннексировать части Украины – Зеленский продолжает защищать страну, — пишет TIME.

О том, что президент Украины является одним из фаворитов на получение Нобелевской премии мира-2022, свидетельствуют котировки букмекерских контор.

В частности, букмекерская контора NicerOdds отдает предпочтение именно Зеленскому. На втором месте сейчас – украинское англоязычное издание The Kyiv Independent.

На третьем месте – лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, а на четвертом – народ Украины. В пятерку попал и российский оппозиционер Алексей Навальный.

В десятке есть Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Комитет защиты журналистов, Всемирная организация здравоохранения (за победу над пандемией коронавируса), китайский экономист, уйгурский правозащитник Ильхам Тохти.

А ресурс Oddschecker собрал данные онлайн букмекеров, согласно которым Владимир Зеленский – также среди лидеров.

Однако эксперты в комментарии CNN заявили, что коэффициенты букмекеров редко являются надежным ориентиром для определения победителя, поскольку они подвержены преувеличению значимости актуальных событий. Эксперты считают, что награда, связанная непосредственно с войной в Украине, маловероятно.

– Зеленский – военный лидер, и то, что сейчас происходит, – это война. Вы можете восхищаться или не восхищаться действиями, которые он предпринимает, но речь идет о войне и вооруженной защите своей страны… Если Зеленский или кто-то другой сможет внести вклад в мир, тогда будет время признать это огромное достижение, — заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит.

Другие вероятные претенденты на премию

Свой шорт-лист составил Генрик Урдаль – директор Института исследований мира в Осло.

Он считает, что Нобелевскую премию мира в этом году могли бы получить российский оппозиционер, критик Кремля Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии в РФ, а также лидер оппозиции Беларуси, участница президентских выборов Светлана Тихановская.

В список попали китайские активисты Натан Лоу и Агнес Чоу из Гонконга, а также арестованный уйгурский правозащитник Ильхам Тохти.

Кроме того, в списке есть Международный суд ООН, который 16 марта обязал Россию полностью прекратить военные действия в Украине, индийский общественный активист Харш Мандер, организации, действующие в сфере прав человека: Группа анализа данных по правам человека (HRDAG, Сан-Франциско) и Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS, Белград).

Эксперты не исключают, что Нобелевский комитет может обратиться к проблеме изменения климата и отметить шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Среди претендентов также называют: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев; ВОЗ; министра иностранных дел Тувалу Саймона Кофе, определившего своей ключевой миссией разрешение климатического кризиса; сэра Дэвида Аттенборо – одного из самых известных в мире ведущих-натуралистов; журналистов-фактчекеров Пратика Синха и Мохаммеда Зубайра; правительство национального единства Мьянмы.

Нобелевская премия мира – одна из пяти премий, основанных по завещанию Альфреда Нобеля – шведского химика и благотворителя.

Нобелевскую премию мира присуждают с 1901 года. Лауреат получает диплом, медаль и денежное вознаграждение.

В отличие от других нобелевских наград, премию мира вручают в Осло, а не в Стокгольме, 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

Источник: NicerOdds, Oddschecker