Октябрь, 07 в 8:42

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Карта боевых действий в Украине на 07.10.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Открывали огонь российские оккупанты:

на Северском направлении (из ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области);

(из ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области); на Слобожанском направлении (из танков, минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище);

(из танков, минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище); на Краматорском направлении (из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Роздоловка);

(из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Роздоловка); на Бахмутском направлении (по районам населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк);

(по районам населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк); на Авдеевском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки);

(из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки); на Новопавловском и Запорожском направлениях (по районам населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки);

(по районам населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки); на Южнобужском направлении (по районам более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения).

Потери РФ на 7 октября 2022

личного состава – около 61 680 (+350),

танков ‒ 2 466 (+17),

боевых бронированных машин ‒ 5 093 (+29),

артиллерийских систем – 1 455 (+31),

реактивных систем залпового огня – 344,

средств противовоздушной обороны ‒ 177,

самолетов – 266,

вертолетов – 233 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 067 (+20),

крылатых ракет ‒ 246,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8),

специальной техники – 135 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.