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Факты / Україна

Карта боевых действий на 07.10.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Карта боевых действий в Украине на 07.10.2022

Карта бойових дій 6 жовтня 2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Открывали огонь российские оккупанты:

  • на Северском направлении (из ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области);
  • на Слобожанском направлении (из танков, минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище);
  • на Краматорском направлении (из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Роздоловка);
  • на Бахмутском направлении (по районам населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк);
  • на Авдеевском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки);
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях (по районам населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки);
  • на Южнобужском направлении (по районам более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения).

Потери РФ на 7 октября 2022

  • личного состава – около 61 680 (+350),
  • танков ‒ 2 466 (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 093 (+29),
  • артиллерийских систем – 1 455 (+31),
  • реактивных систем залпового огня – 344,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 177,
  • самолетов – 266,
  • вертолетов – 233 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 067 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 246,
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8),
  • специальной техники – 135 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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