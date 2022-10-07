Карта боевых действий на 07.10.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.
Карта боевых действий в Украине на 07.10.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Открывали огонь российские оккупанты:
- на Северском направлении (из ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области);
- на Слобожанском направлении (из танков, минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище);
- на Краматорском направлении (из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Роздоловка);
- на Бахмутском направлении (по районам населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк);
- на Авдеевском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (по районам населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки);
- на Южнобужском направлении (по районам более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения).
Потери РФ на 7 октября 2022
- личного состава – около 61 680 (+350),
- танков ‒ 2 466 (+17),
- боевых бронированных машин ‒ 5 093 (+29),
- артиллерийских систем – 1 455 (+31),
- реактивных систем залпового огня – 344,
- средств противовоздушной обороны ‒ 177,
- самолетов – 266,
- вертолетов – 233 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 067 (+20),
- крылатых ракет ‒ 246,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8),
- специальной техники – 135 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.