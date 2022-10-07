Карта бойових дій на 07.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 07 в 8:42

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Карта бойових дій в Україні на 07.10.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

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Відкривали вогонь російські окупанти:

на Сіверському напрямку (зі ствольної артилерії по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області);

(зі ствольної артилерії по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області); на Слобожанському напрямку (із танків, мінометів та реактивної артилерії по районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище);

(із танків, мінометів та реактивної артилерії по районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище); на Краматорському напрямку (із артилерії різних типів по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка);

(із артилерії різних типів по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка); на Бахмутському напрямку (по районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк);

(по районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк); на Авдіївському напрямку (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки);

(із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки);

(по районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки); на Південнобузькому напрямку (по районах понад 25 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення).

Втрати РФ на 7 жовтня 2022

особового складу ‒ близько 61 680 (+350),

танків ‒ 2 466 (+17),

бойових броньованих машин ‒ 5 093 (+29),

артилерійських систем – 1 455 (+31),

реактивних систем залпового вогню – 344,

засобів протиповітряної оборони ‒ 177,

літаків – 266,

гелікоптерів – 233 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20),

крилатих ракет ‒ 246,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8),

спеціальної техніки ‒ 135 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.