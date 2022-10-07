Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 07.10.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Карта бойових дій в Україні на 07.10.2022

Карта бойових дій 6 жовтня 2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Відкривали вогонь російські окупанти:

  • на Сіверському напрямку (зі ствольної артилерії по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області);
  • на Слобожанському напрямку (із танків, мінометів та реактивної артилерії по районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище);
  • на Краматорському напрямку (із артилерії різних типів по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка);
  • на Бахмутському напрямку (по районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк);
  • на Авдіївському напрямку (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки);
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки);
  • на Південнобузькому напрямку (по районах понад 25 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення).

Втрати РФ на 7 жовтня 2022

  • особового складу ‒ близько 61 680 (+350),
  • танків ‒ 2 466 (+17),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 093 (+29),
  • артилерійських систем – 1 455 (+31),
  • реактивних систем залпового вогню – 344,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 177,
  • літаків – 266,
  • гелікоптерів – 233 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 246,
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 135 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка