Макрон подтвердил планы поставить Украине новые гаубицы Caesar
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность предоставить Украине 12 новых гаубиц Caesar, которые возьмут из заказа для Дании.
— Мы находимся в обсуждении этой темы относительно нескольких механизмов, но мы действительно работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности, о новых Caesar, — сказал Макрон.
Также президент Франции рассказал о продолжении поддержки с финансовой, гуманитарной и военной точек зрения.
— Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой, гуманитарной и военной точек зрения, — отметил Макрон.
Президент Франции добавил, что это касается помощи в плане оборудования и обучения — продолжая то, что Франция уже делает в течение нескольких месяцев.
Источник: BFMTV