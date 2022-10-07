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Макрон подтвердил планы поставить Украине новые гаубицы Caesar

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Макрон подтвердил планы поставить Украине новые гаубицы Caesar
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность предоставить Украине 12 новых гаубиц Caesar, которые возьмут из заказа для Дании.

— Мы находимся в обсуждении этой темы относительно нескольких механизмов, но мы действительно работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности, о новых Caesar, — сказал Макрон.

Также президент Франции рассказал о продолжении поддержки с финансовой, гуманитарной и военной точек зрения.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой, гуманитарной и военной точек зрения, — отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что это касается помощи в плане оборудования и обучения — продолжая то, что Франция уже делает в течение нескольких месяцев.

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Источник: BFMTV

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