Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Макрон підтвердив плани поставити Україні нові гаубиці Caesar

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Макрон підтвердив плани поставити Україні нові гаубиці Caesar
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні 12 нових гаубиць Caesar, які візьмуть із замовлення для Данії.

– Ми знаходимося в обговоренні цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових Caesar, — сказав Макрон.

Також президент Франції розповів про продовження підтримки у з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору.

– Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору, — зазначив Макрон.

Президент Франції додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання — продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.

Зараз дивляться
Читайте
Вперше з часів Карибської кризи - Байден про ядерні погрози Путіна

Джерело: BFMTV

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка