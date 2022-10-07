Макрон підтвердив плани поставити Україні нові гаубиці Caesar

Жовтень, 07 в 8:30

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні 12 нових гаубиць Caesar, які візьмуть із замовлення для Данії.

– Ми знаходимося в обговоренні цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових Caesar, — сказав Макрон.

Також президент Франції розповів про продовження підтримки у з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору.

– Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору, — зазначив Макрон.

Президент Франції додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання — продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.

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Джерело: BFMTV