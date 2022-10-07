Николаев ночью атаковали дронами-камикадзе
Требует проверки
Ночью 7 октября в Николаеве раздались взрывы.
По свидетельствам очевидцев, областной центр атаковали российские оккупанты иранскими дронами-камикадзе.
По предварительной информации, один из беспилотников сбит.
Сейчас смотрят
Официальных комментариев по поводу ночной атаки пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Сергей Братчук