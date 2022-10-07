Октябрь, 07 в 6:05

Ночью 7 октября в Николаеве раздались взрывы.

По свидетельствам очевидцев, областной центр атаковали российские оккупанты иранскими дронами-камикадзе.

По предварительной информации, один из беспилотников сбит.

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Официальных комментариев по поводу ночной атаки пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Братчук