Україна офіційно визнала, що Росія окупувала Північні території Японії

Жовтень, 07 в 16:19

Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Йдеться про постанову Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії (№8108).

У зверненні парламент України заявляє про підтримку Японії та визнає, що Північні території продовжують перебувати під окупацією Росії.

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Також Рада закликала міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

ВР звертається до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

У квітні цього року уряд Японії повернув у щорічний дипломатичний довідник Синя книга формулювання “незаконно окуповані” Росією щодо Курильських островів (Північні території в Японії).

Суперечка навколо островів — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і групи островів Хабомаї — виникла через захоплення їх СРСР. Це сталося протягом кількох тижнів після капітуляції Японії у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року.

На початку березня 2022 року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав Південні Курили споконвічними японськими територіями, “унікальними” та “суверенними територіями Японії”.