Октябрь, 08 в 14:01

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, может ли быть правдивой версия РФ о том, что пожар на Крымском (Керченском) мосту возник из-за подрыва грузовика.

По его словам, очень похоже на то, что взорвался сам грузовик или что-то вблизи него. То, что это была не какая-нибудь ракета, уже понятно.

Но если рассматривать такой вариант, то следует учитывать, что на въезде и выезде с Крымского моста расположены так называемые стационарные объекты инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы. Они все видят насквозь.

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— Если этот грузовик действительно был с каким-то взрывчатым веществом, то это видели силовые структуры на пунктах пропуска. Поэтому это был автомобиль одной из российских силовых структур. Также было согласовано, что он будет перевозить взрывоопасный груз. Если он детонировал, то это исключительно российское головотяпство и безответственность, – объяснил эксперт в эфире телемарафона.

Комментируя, какой может быть реакция Кремля на взрыв на Крымском мосту, Александр Коваленко добавил, что, по его мнению, в ближайшее время появится большое количество конспирологических теорий от российского информационного пространства.

Возможно, даже будут призывы к использованию ядерного оружия.

Но Александр Коваленко подчеркнул, что россияне сегодня находятся именно в том положении, когда могут делать только две вещи — наблюдать за контрнаступлением ВСУ и убегать от него.

Фото: ЧП Крым