Жовтень, 08 в 14:01

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чи може бути правдивою версія РФ про те, що пожежа на Кримському (Керченському) мосту виникла через підрив вантажівки.

За його словами, дуже схоже на те, що вибухнула сама вантажівка або щось поблизу неї. Те, що це була не якась ракета, вже зрозуміло.

Але якщо розглядати такий варіант, то потрібно враховувати, що на в’їзді та виїзді з Кримського мосту розташовані так звані стаціонарні об’єкти – інспекційно-оглядові радіотехнічні комплекси. Вони все бачать наскрізь.

Зараз дивляться

– Якщо ця вантажівка дійсно була з якоюсь вибуховою речовиною, то це бачили силові структури на пунктах пропуску. Тому це був автомобіль однієї з російських силових структур. Також було узгождено те, що він перевозитиме вибухонебезпечний вантаж. Якщо він детонував, то це винятково російська недбалість і безвідповідальність, – пояснив експерт в ефірі телемарафону.

Коментуючи те, якою може бути реакція Кремля на вибух на Кримському мосту, Олександр Коваленко додав, що, на його думку, найближчим часом з’явиться велика кількість конспірологічних теорій від російського інформаційного простору.

Можливо, навіть будуть заклики до використання ядерної зброї.

Але Олександр Коваленко наголосив, що росіяни сьогодні перебувають саме у тому становищі, коли можуть робити лише дві речі – спостерігати за контрнаступом ЗСУ і втікати від нього.

Фото: ЧП Крим