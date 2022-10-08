Толя, я опоздаю, мост горит: реакция соцсетей на взрыв на Крымском мосту
Сегодня ранним утром в районе моста через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв.
Как следствие, там разрушен как минимум один автомобильный пролет – он упал в воду, а железнодорожные пути вместе с грузовым поездом существенно повреждены.
Украинцы, наверное, еще с самого начала масштабного российского вторжения говорили, что стоит уничтожить Крымский мост, чтобы оккупанты не могли перевозить вооружение, боеприпасы в Крым, а оттуда в Херсонскую область и дальше.
Ну что ж, в это утро мечта многих украинцев сбылась. В социальных сетях наши люди искренне радуются такому “хлопку” в Крыму.
Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на взрыв в Крыму.
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Люди поинтересовались у верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, можно ли с утра немного отпраздновать.
Однако отпраздновать можно и с песнями. Свой плейлист предложил Иван Марунич – солист группы Karta Svitu:
Кто-то предположил, что к взрыву на Крымском мосту может быть причастен полтавский поджигатель, известный своей фразой: Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают…
В соцсетях появилось видео, на котором виден пожар и слышно, как какой-то мужчина по телефону сообщает, что он задержится, потому что … мост горит:
На крымских АЗС выстроились огромные очереди. А украинцы не могут понять, почему это вдруг:
Мэр Киева Виталий Кличко тоже потроллил крымские оккупационные власти:
А министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал секретное фото, из которого сразу становится ясно, как произошел взрыв на Крымском мосту.
Оказывается, на надувной лодке незаметно подплыл американский HIMARS.
В Monobank своим клиентам предложили обновленный дизайн платежной карты:
Однако более вероятно, что все происходило так:
Или так:
В СБУ немного перефразировали стихотворение Тараса Шевченко:
Еще немного народного творчества о взрыве на Крымском мосту:
Это фрагмент советского мультфильма Волшебное кольцо 1979 года, где царь очень сердится, потому что к утру он не увидел своего хрустального моста: