Жовтень, 08 в 12:03

Сьогодні рано вранці в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух, а саме в районі мосту через Керченську протоку.

Згодом стало відомо, що вибух пролунав саме на мосту. Як наслідок, там зруйнований як мінімум один автомобільний проліт – він впав у воду, а залізничні колії разом із вантажним поїздом суттєво пошкоджені.

Українці, мабуть, ще із самого початку масштабного російського вторгнення говорили, що варто знищити Кримський міст, щоб окупанти не могли перевозити озброєння, боєприпаси до Криму, а звідти до Херсонської області й далі.

Зараз дивляться

Ну що ж, цього ранку мрія багатьох українців збулася. У соціальних мережах наші люди щиро радіють такій “бавовні” у Криму.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на вибух у Криму.

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Найперше люди поцікавилися у верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, чи можна зранку трошки відсвяткувати:

Проте відсвяткувати можна і з піснями. Свій плейлист запропонував Іван Марунич – соліст гурту Karta Svitu:

Дехто припустив, що до вибуху на Кримському мосту може бути причетний полтавський палій, відомий своєю фразою: Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають…

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно пожежу та чути як якийсь чоловік телефоном повідомляє, що він затримається, бо … міст горить:

На кримських АЗС з’явилися величезні черги. А українці не можуть второпати, чому це раптом:

Мер Києва Віталій Кличко теж потролив кримську окупаційну владу:

А міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував секретне фото, з якого одразу зрозуміло, як стався вибух на Кримському мосту.

Виявляється, то на надувному човні непомітно підплив американський HIMARS.

У Monobank своїм клієнтам запропонували оновлений дизайн платіжної карти:

Проте більш вірогідно, що все відбувалося ось так:

Або так:

У СБУ трохи перефразували вірш Тараса Шевченка:

Ще трохи народної творчості про вибух на Кримському мосту:

Це фрагмент радянського мультфільму Чарівний перстень 1979 року, де цар дуже гнівається, бо на ранок він не побачив свого кришталевого мосту: