В Крыму паника, паромов нет: Денисенко о последствиях взрыва на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту вызвал панику на временно оккупированном полуострове и может спровоцировать противостояние между так называемыми “башнями” Кремля – военными и ФСБ.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты сейчас будут активно искать “стрелочников”, на которых можно возложить ответственность за взрыв. В своих Telegram-каналах они уже пишут, что во всем якобы виновата дежурная смена, которая должна была проверять автомобили на мосту на наличие взрывчатки.

Денисенко отметил, что вся эта история с Крымским мостом, в частности, может привести к большим изменениям в политике внутри РФ.

Он напомнил, что в последние недели так называемая “партия военкоров”, а на самом деле сотрудники ФСБ жестко троллили высшее военное командование РФ, обвиняя его в поражениях на фронте.

А после взрыва уже российские военные могут перейти в так называемое “контрнаступление” и обвинять ФСБ в том, что та не защитила Крымский мост, логистики нет, и поэтому российская армия терпит поражение на фронтах в Украине.

– Поэтому я думаю, что мы сейчас будем наблюдать за большой войной “башен” Кремля. Между собой будут воевать военные и ФСБ за то, кто из них виноват в том, что у них серьезные проблемы на фронтах, — объяснил Денисенко.

Он уточнил, что сейчас еще рано говорить, пошатнет ли эта ситуация режим Владимира Путина или приведет к его падению. Денисенко прогнозирует, что в Кремле будут искать какой-то информационный выход.

В то же время российский диктатор Путин, как всегда, не будет спешить с принятием каких-либо кадровых решений, и дальше загоняя себя в тупик. Поскольку в российском обществе все больше будет накапливаться усталость и понимание того, что им врут, и это ложь от бессилия режима.

Комментируя ситуацию на полуострове, Денисенко заявил, что после взрыва там наблюдается паника.

– По состоянию на сейчас в Крыму реально паника… Огромные очереди на автозаправках, – рассказал он.

По словам Денисенко, оккупанты вряд ли смогут быстро наладить паромную переправу в том виде, в каком она существовала до 2018 года, то есть до открытия Крымского моста.

– Тогда работало 14 паромов, сейчас их просто нет физически в Крыму. Никто не знает, в каком состоянии находятся подъездные железнодорожные пути, какая завтра будет погода. Поскольку октябрь-ноябрь – это как раз начало штормов. И в этот момент часто просто невозможно выходить в море, даже если паромы существуют физически. Поэтому это реальная паника, которая продлится достаточно долгий период времени, не день и не два. И они между собой начнут грызться. Самое важное – это то, что “башни” Кремля начнут грызться между собой, — подчеркнул Денисенко.

Взрыв на Крымском мосту раздался 8 октября около 06:00. После этого на нем возник пожар, разрушился пролет. В РФ приостановили продажу билетов в оккупированный Крым и из него.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

По оценкам военного эксперта Александра Мусиенко, взрыв на Крымском мосту притормозит перебрасывание российских войск на Юг Украины.

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