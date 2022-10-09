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Факты / Україна

Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших

Ориентировочно в два ночи 9 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по Запорожью.

Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших / 2 фотографии

По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 пострадали.

В настоящее время известно о 17 погибших.

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