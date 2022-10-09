Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших
Ориентировочно в два ночи 9 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по Запорожью.
Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших / 2 фотографии
По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 пострадали.
В настоящее время известно о 17 погибших.
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