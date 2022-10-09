Жовтень, 09 в 6:03

Орієнтовно о другій ночі 9 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Росіяни вдарили по будинках Запоріжжя. Відомо про 17 загиблих / 2 фотографии

Майже десять ворожих ракет поцілили в багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

За попередніми даними, пять приватних будинків зруйновано та близько 40 постраждало.

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У багатоквартирному будинку знищено під’їзд.

На цей час відомо про 17 загиблих.

О четвертій ранку була інформація про чотирьох постраждалих.

– Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта. Бракує слів. Кремлівська істота ніяк не вгамується, – прокоментував наслідки нічного обстрілу керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

На місті трагедії також працюють медики.

За словами керівника ОВА, людям вже надається вся необхідна допомога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв, Олександр Старух

Фото: Олександр Старух