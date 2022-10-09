Октябрь, 09 в 18:04

Министр обороны Румынии Василе Динку заявил, что переговоры с Российской Федерацией являются единственным способом достижения мира в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Об этом Динку заявил 8 октября в интервью Prima TV.

— Война будет продолжаться… единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры… Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией. Украина в одиночку не сможет договориться с Россией, потому что политический класс в Украине в настоящее время не может позволить себе взять на себя (…) потерю территории, несправедливую потерю территории, в конце концов. Это было бы слишком большим поражением для политики, — сказал Василе Динку, которого цитирует портал G4.

По его словам, у России есть ресурсы для затягивания войны.

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— В идеале, нужно было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней, продукции, — добавил Динку.

По его мнению, единственный способ завершить карьеру президента России Владимира Путина — это чтобы российская система нашла ему замену. При этом Василе Динку не считает, что сейчас есть такая замена.

Он отметил, что война в Украине — это “разочарование русских” в том, что они потеряли СССР.

Со стороны Украины на слова румынского министра отреагировал глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с Россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время и Россия в этих переговорах лишняя, — сказал Арахамия.

По его словам, коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины — это единственная гарантия мира на Европейском континенте.

— Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении, — добавил Давид Арахамия.

Кроме Арахамии, на заявление министра Динку отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Вопрос к “миротворцам”. Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной украинской территории. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников. Меньше фантазий — больше реалий, — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Питання до «миротворців». Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:

1. Перегляньте фото/відео масових поховань.

2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території ????????.

3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі ???????? воєнних злочинців.

Менше фантазій – більше реалій… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Напомним, 30 сентября, в ответ на действия президента РФ Владимира Путина по аннексии украинских территорий, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Кремлем, пока должность президента в России занимает Путин.

Фото: Radio Romania International