Жовтень, 09 в 18:04

Міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що переговори з Російською Федерацією є єдиним способом досягнення миру в повномасштабній війні, розв’язаній Росією.

Про це Дінку заявив 8 жовтня в інтерв’ю Prima TV.

– Війна триватиме… єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори… Країни світу, НАТО, США повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і мир із Росією. Україна самотужки не зможе домовитися з Росією, тому що політичний клас в Україні нині не може дозволити собі взяти на себе (…) втрату території, несправедливу втрату території, зрештою. Це було б занадто великою поразкою для політики, – сказав Василе Дінку, якого цитує портал G4.

За його словами, у Росії є ресурси для затягування війни.

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– В ідеалі, потрібно було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесуть більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, продукції, – додав Дінку.

На його думку, єдиний спосіб завершити кар’єру президента Росії Володимира Путіна – це щоб російська система знайшла йому заміну. При цьому Василе Дінку не вважає, що зараз є така заміна.

Він зазначив, що війна в Україні – це “розчарування росіян” у тому, що вони втратили СРСР.

З боку України на слова румунського міністра відреагував голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

– Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів із Росією заради миру. Ми, зі свого боку, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову в даний час і Росія в цих переговорах зайва, – сказав Арахамія.

За його словами, колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті.

– Тому переговорні зусилля Заходу слід спрямувати саме в цьому напрямку, – додав Давид Арахамія.

Окрім Арахамії, на заяву міністра Дінку відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Питання до “миротворців”. Хочете переговорів? Алгоритм простий: 1. Перегляньте фото/відео масових поховань. 2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної української території. 3. Сформуйте трибунал і вимагайте видачі російських військових злочинців. Менше фантазій – більше реалій, – написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Питання до «миротворців». Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:

1. Перегляньте фото/відео масових поховань.

2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території ????????.

3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі ???????? воєнних злочинців.

Менше фантазій – більше реалій… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Нагадаємо, 30 вересня, у відповідь на дії президента РФ Володимира Путіна щодо анексії українських територій, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори з Кремлем, поки посаду президента в Росії обіймає Путін.

Фото: Radio Romania International