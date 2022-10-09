Румунський міністр закликав Київ до переговорів із РФ. В ОП радять йому менше фантазувати
Міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що переговори з Російською Федерацією є єдиним способом досягнення миру в повномасштабній війні, розв’язаній Росією.
Про це Дінку заявив 8 жовтня в інтерв’ю Prima TV.
– Війна триватиме… єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори… Країни світу, НАТО, США повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і мир із Росією. Україна самотужки не зможе домовитися з Росією, тому що політичний клас в Україні нині не може дозволити собі взяти на себе (…) втрату території, несправедливу втрату території, зрештою. Це було б занадто великою поразкою для політики, – сказав Василе Дінку, якого цитує портал G4.
За його словами, у Росії є ресурси для затягування війни.
– В ідеалі, потрібно було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесуть більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, продукції, – додав Дінку.
На його думку, єдиний спосіб завершити кар’єру президента Росії Володимира Путіна – це щоб російська система знайшла йому заміну. При цьому Василе Дінку не вважає, що зараз є така заміна.
Він зазначив, що війна в Україні – це “розчарування росіян” у тому, що вони втратили СРСР.
З боку України на слова румунського міністра відреагував голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді Давид Арахамія.
– Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів із Росією заради миру. Ми, зі свого боку, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову в даний час і Росія в цих переговорах зайва, – сказав Арахамія.
За його словами, колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті.
– Тому переговорні зусилля Заходу слід спрямувати саме в цьому напрямку, – додав Давид Арахамія.
Окрім Арахамії, на заяву міністра Дінку відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
– Питання до “миротворців”. Хочете переговорів? Алгоритм простий: 1. Перегляньте фото/відео масових поховань. 2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної української території. 3. Сформуйте трибунал і вимагайте видачі російських військових злочинців. Менше фантазій – більше реалій, – написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.
Питання до «миротворців». Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:
1. Перегляньте фото/відео масових поховань.
2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території ????????.
3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі ???????? воєнних злочинців.
Менше фантазій – більше реалій…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022
Нагадаємо, 30 вересня, у відповідь на дії президента РФ Володимира Путіна щодо анексії українських територій, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори з Кремлем, поки посаду президента в Росії обіймає Путін.