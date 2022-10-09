Октябрь, 09 в 12:41

В полдень 9 октября в Кременчугском районе сработала противовоздушная оборона.

Информацию об этом подтвердил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Руководитель ОВА попросил местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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На этот час в Полтавской и соседних областях объявлена воздушная тревога.

Ориентировочно за час до этого след в небе, что свидетельствует о работе противовоздушной обороны, увидели люди в Одессе.

Сразу после этого представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что силы ПВО успешно сработали над территорией региона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ