Вслед за Одессой: на Полтавщине сработала ПВО
В полдень 9 октября в Кременчугском районе сработала противовоздушная оборона.
Информацию об этом подтвердил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Руководитель ОВА попросил местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
На этот час в Полтавской и соседних областях объявлена воздушная тревога.
Ориентировочно за час до этого след в небе, что свидетельствует о работе противовоздушной обороны, увидели люди в Одессе.
Сразу после этого представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что силы ПВО успешно сработали над территорией региона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Дмитрий Лунин