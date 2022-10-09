В Одессе сработала ПВО
Утром 9 октября в Одессе раздался взрыв.
После этого местные жители увидели в небе след, что свидетельствует о работе противовоздушной обороны.
На ситуацию сразу отреагировал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
– Одесская область. Всегда говорил, что наши силы ПВО – лучшие! Спасибо в очередной раз! – отметил Сергей Братчук.
Этому событию спикер оперативного штаба Одесской ОВА даже посвятил стихотворение:
Летіло “пташеня” не наше,
Над морем хвилю підняло,
А ППО йому і каже:
“Все, падай в воду, НЛО!”
Напомним, что ранее над Николаевской и Одесской областями были сбиты еще два российских беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук