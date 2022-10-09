Октябрь, 09 в 11:37

Утром 9 октября в Одессе раздался взрыв.

После этого местные жители увидели в небе след, что свидетельствует о работе противовоздушной обороны.

На ситуацию сразу отреагировал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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– Одесская область. Всегда говорил, что наши силы ПВО – лучшие! Спасибо в очередной раз! – отметил Сергей Братчук.

Этому событию спикер оперативного штаба Одесской ОВА даже посвятил стихотворение:

Летіло “пташеня” не наше,

Над морем хвилю підняло,

А ППО йому і каже:

“Все, падай в воду, НЛО!”

Напомним, что ранее над Николаевской и Одесской областями были сбиты еще два российских беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук