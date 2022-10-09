Слідом за Одесою: на Полтавщині спрацювала ППО
Опівдні 9 жовтня в Кременчуцькому районі спрацювала протиповітряна оборона.
Інформацію про це підтвердив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Керівник ОВА попросив місцевих жителів зберігати спокій та залишатися в укриттях.
Станом на цю годину в Полтавській та сусідніх областях оголошена повітряна тривога.
Орієнтовно за годину до цього слід у небі, що свідчить про роботу протиповітряної оборони, побачили люди в Одесі.
Відразу після цього речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що сили ППО успішно спрацювали над територією регіону.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Дмитро Лунін