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Факти / Україна

Слідом за Одесою: на Полтавщині спрацювала ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Слідом за Одесою: на Полтавщині спрацювала ППО

Опівдні 9 жовтня в Кременчуцькому районі спрацювала протиповітряна оборона.

Інформацію про це підтвердив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Керівник ОВА попросив місцевих жителів зберігати спокій та залишатися в укриттях.

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Станом на цю годину в Полтавській та сусідніх областях оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 9 жовтня 2022

Орієнтовно за годину до цього слід у небі, що свідчить про роботу протиповітряної оборони, побачили люди в Одесі.

Відразу після цього речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що сили ППО успішно спрацювали над територією регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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