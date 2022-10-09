В Одесі спрацювала ППО
Уранці 9 жовтня в Одесі пролунав вибух.
Після цього місцеві жителі побачили в небі слід, що свідчить про роботу протиповітряної оборони.
На ситуацію відразу відреагував речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
– Одещина. Завжди казав, що наші сили ППО – найкращі! Дякуємо вчергове! – зазначив Сергій Братчук.
Цій події речник оперативного штабу Одеської ОВА навіть присвятив вірш:
Летіло “пташеня” не наше,
Над морем хвилю підняло,
А ППО йому і каже:
“Все, падай в воду, НЛО!”
Нагадаємо, що раніше над Миколаївською та Одеською областями були збиті ще два російські безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.
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Джерело: Сергій Братчук