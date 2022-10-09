В Одесі спрацювала ППО

Жовтень, 09 в 11:37

Уранці 9 жовтня в Одесі пролунав вибух.

Після цього місцеві жителі побачили в небі слід, що свідчить про роботу протиповітряної оборони.

На ситуацію відразу відреагував речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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– Одещина. Завжди казав, що наші сили ППО – найкращі! Дякуємо вчергове! – зазначив Сергій Братчук.

Цій події речник оперативного штабу Одеської ОВА навіть присвятив вірш:

Летіло “пташеня” не наше,

Над морем хвилю підняло,

А ППО йому і каже:

“Все, падай в воду, НЛО!”

Нагадаємо, що раніше над Миколаївською та Одеською областями були збиті ще два російські безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук