Разрушили пирс и дом: пять дронов-камикадзе атаковали Никополь
За прошедшие сутки российские войска активно привлекали дроны-камикадзе Shahed-136 для обстрела Николаевской и Днепропетровской областей.
Два дрона пытались атаковать Николаевский район, но их уничтожили силы противовоздушной обороны.
Еще пять Shahed-136 атаковали Никополь Днепропетровской области.
Дроны-камикадзе разрушили частный дом и пирс.
Повреждены еще несколько частных домов, линии электропередач.
Кроме того, из-за вражеской атаки загорелся камыш.
– Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет, – сообщили 9 октября в Оперативном командовании Юг.
По промышленной зоне Марганецкой общины оккупанты ударили тяжелой артиллерией.
Там повреждено промышленное здание. Обошлось без человеческих потерь.
Еще два российских беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 были сбиты над Николаевской и Одесской областями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Сергей Братчук