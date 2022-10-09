Октябрь, 09 в 7:04

За прошедшие сутки российские войска активно привлекали дроны-камикадзе Shahed-136 для обстрела Николаевской и Днепропетровской областей.

Два дрона пытались атаковать Николаевский район, но их уничтожили силы противовоздушной обороны.

Еще пять Shahed-136 атаковали Никополь Днепропетровской области.

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Дроны-камикадзе разрушили частный дом и пирс.

Повреждены еще несколько частных домов, линии электропередач.

Кроме того, из-за вражеской атаки загорелся камыш.

– Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет, – сообщили 9 октября в Оперативном командовании Юг.

По промышленной зоне Марганецкой общины оккупанты ударили тяжелой артиллерией.

Там повреждено промышленное здание. Обошлось без человеческих потерь.

Еще два российских беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 были сбиты над Николаевской и Одесской областями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Сергей Братчук