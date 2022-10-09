Октябрь, 09 в 12:33

Ночью 9 октября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью с временно оккупированных территорий — с районов Мелитополя и Бердянска.

Захватчики выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сейчас смотрят

— Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам, — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате ракетного обстрела Запорожья частично разрушено девятиэтажное здание (подъезд с первого по восьмой этаж), полностью – пять частных домов.

Поражены объекты инфраструктуры и повреждены 20 автомобилей. По данным руководителя областной военной администрации Александра Старуха, погибли 12 человек.

49 местных жителей находятся в больницах, в том числе 6 детей.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте Жданов назвал два вероятных сценария окончания войны в Украине

Фото: Кирилл Тимошенко