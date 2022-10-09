Жовтень, 09 в 12:33

Уночі 9 жовтня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська.

Загарбники випустили чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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– Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок (під’їзд із першого по восьмий поверх), повністю – п’ять приватних будинків.

Уражено об’єкти інфраструктури та пошкоджено 20 автомобілів. За даними керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, загинули 12 людей.

49 місцевих жителів перебувають у лікарнях, серед них 6 дітей.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Кирило Тимошенко