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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Освобождены населенные пункты на Востоке и обстрелы Запорожской АЭС: что происходит на 227-й день войны (онлайн)

Освобождены населенные пункты на Востоке и обстрелы Запорожской АЭС: что происходит на 227-й день войны (онлайн)

Россия нанесла ракетные удары по Запорожью.

РФ обстреляла Запорожскую АЭС, из-за чего в Энергодаре исчезла электороэнергия, вода и интернет.

Украинские военные за эту неделю освободили 776 кв. км на Востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

ВСУ уже деоккупировали от российских захватчиков более 2,4 тыс. кв. км в Херсонской области.

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01:21 - 08 октября

Россия ракетами обстреляла Харьков.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел города.

— Обстрел центральной части Харькова. Предварительно — ракетами, — написал он.

Терехов добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В соцсетях сообщают, что после обстрела центра Харькова на месте взрыва начался пожар.

Огонь посреди города подтвердил и городской голова.

— После прилетов в центре — пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, — написал Игорь Терехов.

Он добавил, что пламя также перекинулось на одно из нежилых сооружений.

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00:15 - 08 октября

Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать Одесщину и Николаевщину.

Об этом сообщили в ОК Юг.

— 07 октября, с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесщину и Николаевщину. Все три крылатых самоубийца были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг, — говорится в сообщении.

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00:11 - 08 октября

Вооруженные силы Украины освободили село Макеевку Луганской области. Об этом сообщает 198 батальон сил территориальной обороны.

— ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, – говорится в сообщении.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона подтвердил деоккупацию украинского поселка.

По его словам, контрнаступательная операция украинских воинов после успеха у Лимана Донецкой области продолжается.

— Получаем ряд важных побед. Деоккупировали ряд сел. В частности, сегодня наш доблестный десант освободил Макеевку в Луганской области, — сказал он.

Череватый добавил, что оккупанты пытаются штурмовать и атаковать украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако украинские силы обороны удерживают там позиции.

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