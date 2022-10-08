Освобождены населенные пункты на Востоке и обстрелы Запорожской АЭС: что происходит на 227-й день войны (онлайн)
Россия нанесла ракетные удары по Запорожью.
РФ обстреляла Запорожскую АЭС, из-за чего в Энергодаре исчезла электороэнергия, вода и интернет.
Украинские военные за эту неделю освободили 776 кв. км на Востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.
ВСУ уже деоккупировали от российских захватчиков более 2,4 тыс. кв. км в Херсонской области.
Россия ракетами обстреляла Харьков.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел города.
— Обстрел центральной части Харькова. Предварительно — ракетами, — написал он.
Терехов добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В соцсетях сообщают, что после обстрела центра Харькова на месте взрыва начался пожар.
Огонь посреди города подтвердил и городской голова.
— После прилетов в центре — пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, — написал Игорь Терехов.
Он добавил, что пламя также перекинулось на одно из нежилых сооружений.
Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать Одесщину и Николаевщину.
Об этом сообщили в ОК Юг.
— 07 октября, с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесщину и Николаевщину. Все три крылатых самоубийца были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг, — говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины освободили село Макеевку Луганской области. Об этом сообщает 198 батальон сил территориальной обороны.
— ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, – говорится в сообщении.
Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона подтвердил деоккупацию украинского поселка.
По его словам, контрнаступательная операция украинских воинов после успеха у Лимана Донецкой области продолжается.
— Получаем ряд важных побед. Деоккупировали ряд сел. В частности, сегодня наш доблестный десант освободил Макеевку в Луганской области, — сказал он.
Череватый добавил, что оккупанты пытаются штурмовать и атаковать украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако украинские силы обороны удерживают там позиции.