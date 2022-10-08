Освобождены населенные пункты на Востоке и обстрелы Запорожской АЭС: что происходит на 227-й день войны (онлайн)

Россия нанесла ракетные удары по Запорожью.

РФ обстреляла Запорожскую АЭС, из-за чего в Энергодаре исчезла электороэнергия, вода и интернет.

Украинские военные за эту неделю освободили 776 кв. км на Востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

ВСУ уже деоккупировали от российских захватчиков более 2,4 тыс. кв. км в Херсонской области.