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Факты / Україна

Около десяти прилетов: Россия снова обстреляла Запорожье

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

Россия нанесла около десяти атак по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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— Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов, — сообщил Старух.

Глава Запорожской ОВА добавил, что сейчас последствия вражеского обстрела устанавливаются.

Он призвал жителей Запорожья соблюдать правила безопасности и помогать друг другу.

В соцсетях сообщают, что в некоторых районах города пропало электричество.

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