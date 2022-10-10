Около десяти прилетов: Россия снова обстреляла Запорожье
Фото: Depositphotos
Россия нанесла около десяти атак по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Сейчас смотрят
— Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов, — сообщил Старух.
Глава Запорожской ОВА добавил, что сейчас последствия вражеского обстрела устанавливаются.
Он призвал жителей Запорожья соблюдать правила безопасности и помогать друг другу.
В соцсетях сообщают, что в некоторых районах города пропало электричество.