Близько десяти прильотів: Росія знову обстріляла Запоріжжя
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Росія завдала близько десяти атак по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
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– Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів, – повідомив Старух.
Очільник Запорізької ОВА додав, що наразі наслідки ворожого обстрілу встановлюються.
Він закликав мешканців Запоріжжя дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному.
У соцмережах повідомляють, що в деяких районах міста пропала електрика.