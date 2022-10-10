Жовтень, 10 в 2:02

Росія завдала близько десяти атак по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

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– Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів, – повідомив Старух.

Очільник Запорізької ОВА додав, що наразі наслідки ворожого обстрілу встановлюються.

Він закликав мешканців Запоріжжя дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному.

У соцмережах повідомляють, що в деяких районах міста пропала електрика.