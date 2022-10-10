Октябрь, 10 в 16:28

Утром 10 октября одна из российских ракет попала неподалеку от Центрального вокзала в Киеве.

Строитель Василий, который приехал в столицу из Ивано-Франковска, услышал взрывы, когда выходил из поезда. Он признался, что на вокзале была очень сильная паника, люди не знали, куда бежать.

— Было слышно три громких взрыва. Было очень страшно. Сверху сыпалось стекло. Люди падали на землю, плакали и молились, – рассказал он.

Война во второй раз застала Василия в столице. Впервые он оказался в эпицентре событий в феврале, когда возвращался в Киев из Донбасса, где волонтерил.

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Также сегодня утром в Киев из Закарпатья приехала Марина. После оккупации ее родной Черниговщины женщина сбежала от войны в горы, где провела шесть месяцев.

Взрыв за взрывом начали раздаваться, когда Марина как раз выходила из поезда.

– У меня моментально все ожило, все пережитое в марте во время оккупации Черниговщины, – рассказала женщина.

Отметим, что сегодня Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получили ранения.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Владимир Зеленский